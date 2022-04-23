مدافع آرسنال تُسقط شياطين مانشستر في قمة البريميرليج

2022/04/23 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تضاءلت فرص مانشستر يونايتد في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر أمام مضيفه أرسنال بثلاثة اهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف أرسنال، الذي رفع رصيده […]

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