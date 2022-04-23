رشحاتٌ من ألطاف علي بن أبي طالب عليه السلام

2022/04/23 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

مهما تدرج الإنسان بالمراتب وبلغ من

المراحل فهو أحيانا بحاجة للواعظ

والناصح أو على أقل تقدير للمذكر فإن

آفة النسيان لا يمكن لأحد أن يفلت منها

أو يتقي شرها .



وحين يرغب الفرد بالمو

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