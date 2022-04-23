البصرة.. انفجار في معمل

2022/04/23 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة

خمسة عمال بحروق خطيرة نتيجة انفجار

أنبوب داخل معمل في منطقة خور الزبير

بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "خمسة عمال أًصيبوا بحروق

خطيرة، ن

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