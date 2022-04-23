2022/04/23 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PObiqnlDGUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشائر متحالفة مع الفصائل تغذيها غنائم الحرب وورقة خطيرة في عواقب الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشائر متحالفة مع الفصائل تغذيها غنائم الحرب وورقة خطيرة في عواقب الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).