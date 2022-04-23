2022/04/23 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا، السبت، إنها تعتزم نشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، التي تم اختبارها حديثا من طراز "سارمات"، والقادرة على شن ضربات نووية، بحلول الخريف المقبل.

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