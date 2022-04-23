إيلان بابيه.. إذ يوثِّق المجازر الصهيونية - محمد عمارة تقي الدين

2022/04/23 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"يتحتم إعادة تعريف الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية استعمارية استيطانية، وإسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري، وأحداث 48م بوصفها تطهيرًا عرقيًا..



إسرائيل الحالية أشبه بسفينة تيتانك فقد قاربت على الاصطدام بجبل الجليد ومن ثم الغرق".تلك هي مقتطفات من مقولات للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه(Ilan Pappé) أحد أهم المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين أعادوا قراءة التاريخ الصهي ......





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