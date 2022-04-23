2022/04/23 | 17:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلن عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/23 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).