آرسنال يتغلب على مانشستر يونايتد في صراع دوري الأبطال

2022/04/23 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

تغلب آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية آرسنال نونو تافاريس (3) وبوكايو ساكا (32) وجرانيت تشاكا (70)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد كريستيانو رونالدو (34).

بتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

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