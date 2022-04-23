محافظ النجف: 5.4 ملايين زائر أحيوا ذكرى استشهاد الإمام علي

2022/04/23 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي ،اليوم السبت، نجاح الخطة الأمنية للزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان، أن “أربعه ملايين و500 ألف شخص أحيوا الزيارة”، مشيراً إلى أن “مطار النجف استقبل 130 رحلة جوية خاصة بالزائرين”.

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