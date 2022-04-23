كان السينمائي يستوحى ملصقه من فيلم “ترومان شو” لجيم كاري في دورته الـ75

2022/04/23 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل أقل من شهر على إنطلاقة الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي في 17 ماي المقبل، اعتمدت إدارته ملصقاً مستوحىً من فيلم The Truman show للنجم الكندي جيم كاري.

درج طويل يصل أقصى زاويتين من لقطة مستطيلة مع ظهور رجل يصعد الدرجات.



إنها معالم ملصق الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي التي تقام في الفترة من 17 حتى 28 ماي المقبل، بعيداً عن إزعاجات وإجراءات الوقاية من كورونا.

نعم تأخرت إدارة المهرجان قليلاً في الكشف عن الملصق الذي استند إلى فيلم جيم كاري الذي صوّره عام 1998 بإدارة المخرج الأوسترالي بيتر وير وحمل عنوان: the Truman show (105 دقائق) مع إد هاريس ولورا ليني.

ويُعوّل القيمون على المهرجان تنظيم دورة مختلفة تعوّض تداعيات العامين الماضيين، لكن الحرب في أوكرانيا تفرض ضوابط عديدة على المهرجان الذي أعلن مقاطعة السينمائيين والأفلام الروسية.

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