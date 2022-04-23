وثائق.. العراق يقع ضمن دائرة الخطر بالتغييرات المناخية

2022/04/23 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وثائق حكومية تتضمن تحديات مستقبل العراق ودول أخرى المتأثرة بالتغييرات المناخية.وبحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، فان “العراق يقع ضمن دائرة الخطر في التغييرات المناخية، وذلك بحسب تقرير سري تم اعداده من قبل 18 وكالة استخباراتية أمريكية بخصوص التغيير المناخي وعلاقته بالامن القومي”.للاطلاع […]

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العراق يقع ضمن دائرة الخطر بالتغييرات المناخية أولاً على ايرث نيوز.

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