قاوم سياسة

2022/04/23 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، اليوم السبت، أنه نتوقع إنفراجة سياسية بعد عيد الفطر.وقال هركي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع الأطراف السياسية أدركت بأن لايمكن الخروج من حالة الإنسداد السياسي إلا بالعودة للتوافق والحوار".وأضاف أن "الوضع الإقليمي والدولي آثر على العملية السياسية والاصطفافات بين الكتل، والثلث الضامن نجح بالصمود ومقاومة سياسة الإقصاء والتهميش، لذلك نتوقع الإنفراجة القريبة".

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