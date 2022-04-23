2022/04/23 | 17:38 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باعة الكمامات والمواد التعقيمية... مهنة جديدة في شوارع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/23 | 17:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باعة الكمامات والمواد التعقيمية... مهنة جديدة في شوارع العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باعة الكمامات والمواد التعقيمية... مهنة جديدة في شوارع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).