2022/04/23 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

افتتح محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، دار العطاء لرعاية المسنين بتمويل من البنك المركزي، ورابطة المصارف العراقية، ضمن صندوق تمكين للمبادرات المجتمعية.

وقال العطا، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الدار يتسع لـ (102) من المستفيدين، شُيدَ باعلى المستويات الفنية، وتم تجهيزه بكل ما تحتاجه شؤون رعاية كبار السن من مستلزمات، فضلا عن تقديمه خدمات طبية واجتماعية مميزة للمستفيدين من الرجال والنساء، ضمن مديرية دائرة الاحتياجات الخاصة"، لافتا الى أن "المبنى يحتوي على حدائق ومساحات خضراء، ويضم مكتبة ثقافية، ومركزا للحاسبات، وسيتم اضافة مرسم له".

وأضاف، أن "الدار سيخفف الزخم الحاصل على دار الرشاد لرعاية المسنين، وسيتم استقبال أكثر عددا من المستفيدين، ليصل الى 200 مستفيد، لا سيما وأن هناك مشروعا لمحافظة بغداد يتضمن توسعة الدار، واضافة ابنية اخرى، لتكون كل مفاصله بحلة جديدة".

وثمن العطا جهود البنك المركزي وعلى رأسها المحافظ مصطفى غالب مخيف، ورابطة المصارف العراقية، وصندوق تمكين للمبادرات المجتمعية على ما منحوه لهذا الدار، الذي يقدم خدمات جليلة لفئة عانت الكثير، وانشاء شراكة حقيقة مع محافظة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تفتتح داراً يتسع لـ200 مستفيد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تفتتح داراً يتسع لـ200 مستفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).