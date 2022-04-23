تجمع عشائري: الحلبوسي يريد التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/04/23 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..اتهم عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، السبت، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالسعي الى التطبيع مع الكيان الصهيوني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحديدي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “الجميع يعلم بأن الحلبوسي لديه علاقات مشبوهة مع شركات أردنية وخليحية وإسرائيلية ويتعامل معها بشكل طبيعي”.[…]

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