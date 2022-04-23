محافظ ذي قار يصادق على التصميم القطاعي لاحدى القرى في الدواية

2022/04/23 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صادق محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم السبت، على التصميم القطاعي النهائي لقرية ( حامد الكركان ) او ما تعرف بحي المنتظر في قضاء الدواية شمالي المحافظة .وذكر بيان لاعلام المحافظة، وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان” مصادقة المحافظ جاءت بناء على القرار رقم 418 لسنة 2019 والذي سمح بتوسعة التصاميم الاساسية […]

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