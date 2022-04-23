تحليل.. لماذا تستطيع الهند شراء النفط الروسي وتظل صديقة لأمريكا؟

2022/04/23 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الهند تتعرض لانتقادات من الغرب بسبب علاقتها بروسيا، ولكن ما الفرق الذي حدث خلال الأسابيع القليلة، في الشهر الماضي فقط.

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