2022/04/23 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز ، أن فريقه يجب عليه أن يقاتل من أجل التتويج بالألقاب في الموسم المقبل.وقال تشافي في مؤتمر صحفي: “نلعب كثيرا، التأهل لدوري أبطال أوروبا وانهاء الموسم في المركز الثاني هو هدفنا.التتويج بلقب الدوري صعب للغاية، هبط أداءنا قليلا في المباريات مقارنة بما […]

ظهرت المقالة تشافي: تحقيق الألقاب يتطلب القتال من لاعبي برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي: تحقيق الألقاب يتطلب القتال من لاعبي برشلونة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي: تحقيق الألقاب يتطلب القتال من لاعبي برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).