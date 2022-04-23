لماذا؟ ومن قتل عليا في المحراب؟ - عباس علي العلي

2022/04/23 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من مأخذ التاريخ الإسلامي ودارسيه كعلم ومنهج ورؤية في البحث هي علة "الهوى" أي إتباع ما تهوى النفس وإسقاط ذلك على المعرفة، سواء أكانت هذه المعرفة تستند لوقائع مادية كالتاريخ الذي يسجل أحداث من المفترض أنها تدون كما هي بدون تدخل أعتباطي أو رؤية خارج الحدث، أو أيضا فيما يتعلق بالمعرفة النقلية كالدين والأدب وما هو خارج الماديات المجسدة، العلة هي إجبار المعرفة أن تستجيب لرغباتنا الشخصية حتى نثبت أو ننفي ......





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