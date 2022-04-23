بالصور.. طائرات تجسس تكشف

2022/04/23 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صورة ملتقطة عبر طائرات مسيرة أوكرانية ما بدى أنها "مقبرة دبابات روسية" ضخمة اقيمت داخل الأراضي الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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