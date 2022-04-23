بغداد: افتتاح دار العطاء لرعاية المسنين بتمويل من البنك المركزي

2022/04/23 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدار سيخفف الزخم الحاصل على دار الرشاد لرعاية المسنين.

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