2022/04/23 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات المدرب عماد عودة، مرشحاً لتدريب فريق كرة القدم الاول بنادي زاخو.وقال مصدر في إدارة النادي لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي زاخو وبعد موافقتها على استقالة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، بدأ بالبحث عن المدرب البديل لقيادة الفريق”.وأضاف أن “الإدارة وضعت المدرب عماد عودة ضمن المدربين المرشحين لقيادة الفريق، حيث بدأت […]

ظهرت المقالة عودة يقترب من خلافة أبو الهيل في زاخو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة يقترب من خلافة أبو الهيل في زاخو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة يقترب من خلافة أبو الهيل في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).