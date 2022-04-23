خمسة قتلى على الأقلّ في ضربات روسية على أوديسا

2022/04/23 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

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قُتل خمسة أشخاص على الاقل واصيب 18 آخرون ،اليوم السبت، في قصف روسي استهدف مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، وفق ما افاد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.

وكتب أندريه يرماك عبر تلغرام “أوديسا: مقتل خمسة أوكرانيين وإصابة 18.



إنهم فقط من تمكنا من العثور عليهم (حتى الآن).

الأرجح أن الحصيلة ستكون أكبر”، لافتا الى أن بين الضحايا “رضيعا في شهره الثالث”.

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