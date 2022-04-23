صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا

2022/04/23 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أن التداعيات الاقتصادية في أوروبا من دون الغاز الروسي ستكون شديدة بعد ستة أشهر.

وحضّ مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا ألفريد كامر دول المنطقة على اتخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.

واضاف أنه في الأشهر الستة الأولى يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.

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