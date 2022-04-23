الصدر: الكتلة الصدرية والحلفاء سيطرحون مشروعا لتجريم التطبيع

2022/04/23 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر ،اليوم السبت، عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال السيد الصدر، في تغريدة له على تويتر، إن “من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”.

وأضاف، “ومن هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه”.

وختم بالقول: “وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعاً”.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) April 23, 2022

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