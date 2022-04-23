2022/04/23 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع الراصد الجوي محمد علي اليوم السبت، حدوث أمطار في مناطق مختلفة من العراق، وذلك على خلفية ما رصدته الأقمار الصناعية من سحب رعدية “شديدة” على الحدود العراقية – السعودية.وأضاف علي في منشور على فيسبوك اطلعت عليه “ايرث نيوز” أن “أمطاراً مختلفة الشدة ستشهدها مناطق البادية الجنوبية الغربية والسماوة والناصرية والبصرة ومناطق […]

ظهرت المقالة استدارة للطقس في العراق..



سحب رعدية “شديدة” مصحوبة بأمطار تضرب المناطق التالية أولاً على ايرث نيوز.

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