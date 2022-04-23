بابل.. القبض على عدد من المطلوبين في قضايا مختلفة

2022/04/23 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت عن القاء القبض على ٣٥ مطلوبا بقضايا متنوعة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على ٣٥ متهما مطلوبين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة بالمحافظة".واضافت ان "مفارز القيادة نفذت ممارسات أمنية استهدفت من خلالها عددا من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض شملت معظم قواطع المسؤولية بالمحافظة أسفرت عن إلقاء القبض عليهم، فيما اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وتوقيفهم أصولياً".

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