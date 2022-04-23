ضابط بالداخلية يهدد مدرسة في كركوك لعدم دخول ابنه الامتحانات الوزارية ! (صوت)

2022/04/23 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، على مقطع صوتي يوضح قيام المقدم، راوي جاسم حميد، في وزارة الداخلية بتهديد ادارة مدرسة في كركوك لعدم دخول ابنه الامتحانات الوزارية.

حيث قام حميد بالتهجم على مدرسة المصطفى للبنين في قرية لزاكة قضاء الحويجة/محافظة كركوك لان ابن المقدم الذي اسمهُ (حسام) لم يدخل الامتحان الوزاري في الصف الثالث متوسط، فقام بالتهجم على المدرسة و الجلوس في الادارة يرافقهُ عجلة عسكرية مع مجموعة منتسبين بالزي العسكري و اثناء الدوام الرسمي الساعة 10:00 صباحاً وقام بقوة السلاح و استغلال موارد الدولة.

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