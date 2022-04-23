"بطيئة جدا".. عبارة تلخص مستجدات انقاذ اهم سدود الحدود في العراق

2022/04/23 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت، عن اخر مستجدات مشروع انقاذ اهم سدود الحدود شرق ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة ( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مشروع كري وتطهير باطن سد مندلي مستمر من قبل شركة حكومية منذ اسابيع لكنه يجري بوتيرة بطيئة جدا ربما سنحتاج الى اشهر حتى تكتمل محاور انجاز المشروع والذي سينقذ السد من كميات كبيرة من الترسبات الطينية التي التهمت 90% من قدرته على تخزين المياه".

وأضاف أن "آليات رفع الترسبات تعتمد بالاساس على فرق رفع الالغام في وزارة الدفاع والتي تجري تمشيط موقعي قبل اعطاء الضوء الاخضر للحفارات وهكذا تجري مرارا وتكرارا"، مؤكدا أن "سرعة تنفيذ المشروع تعتمد على وجود عدد اكبر للآليات المختصصة في حفر باطن السد ونقل الترسبات الى محيطها".

وأشار الى أن "السد في حال رفع الترسبات سيكون قادرا على استيعاب نحو 3 ملايين م3 من المياه وهي كمية جيدة لتامين المياه الخام لمحطات الاسالة المركزية في مواسم الجفاف".

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