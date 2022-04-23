وزير الصحة: تطبيق الضمان الصحي سيبدأ في 3 محافظات كمرحلة أولى

2022/04/23 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد وزير الصحة هاني العقابي، اليوم السبت، أن تطبيق قانون الضمان الصحي يفترض أن يبدأ في آب المقبل، لكنه يتوقف على إقرار الموازنة، فيما أشار إلى أن تنفيذه سيتم ابتداءً في 3 محافظات بعد تمريرها.وقال العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تشكيل الهيئة الادارية للضمان الصحي في كل محافظات العراق وأدخلنا الكوادر العاملة بدورات خارج وداخل البلد وأصبحت لديهم الخبرة".وأضاف، إنه "بحسب ما جاء في القانون فإن التطبيق ينبغي أن يبدأ اعتباراً من شهر آب المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة وإذا لم تقر لا يمكن تطبيقه".وتابع، أن "تمرير قانون الموازنة سيمهد تطبيق الضمان الصحي في 3 محافظات كمرحلة أولى ثم يتصاعد تدريجياً ليشمل بقية المحافظات"، لافتاً إلى أن "اختيار المحافظات المشمولة بداية تم وفق بنية المحافظة التحتية وعدد المستشفيات والنفوس".وفي وقت سابق، أكد العقابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أن "قانون الضمان الصحي سينفذ على ثلاث مراحل وتتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين وبصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي وبعدها بمرحلة ثانية كافة المواطنين بصورة اختيارية وبعدها بعدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون سوف يسجل كافة المواطنين في المرحلة الثالثة". وأشار إلى أن "القانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتقديم خدمات أفضل مما موجودة الان ووزارة الصحة ومن خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل اقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها والوزارات الأخرى".

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