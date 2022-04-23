برلماني: نظامنا السياسي يواصل إلقاء ظلاله على جميع أنحاء العراق

2022/04/23 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزا النائب محمود القيسي اليوم السبت، جملة الأزمات التي تواجه العراق إلى النظام السياسي وما يعانيه من اشكالات.وقال القيسي في تغريدة على تويتر اطلعت عليها “ايرث نيوز” إن “اشكالات نظامنا السياسي ما زالت توثر سلبا على نظام الدولة العام، ونجد آثارها تمتد من الزحام في الشارع والتجاوز على ارصفة الاحياء السكنية، الى […]

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