الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها

2022/04/23 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة خارجية الأرجنتين إن البلاد فرضت، كما وعدت، عقوبات على شركة النفط الإسرائيلية نافيتاس بتروليم، التي تنقب عن النفط والغاز في جزر مالفيناس (فوكلاند).وجاء في البيان الوزارة: “قررت وزارة الطاقة، بعد تنفيذ العملية الإدارية ذات الصلة، أن أنشطة نافيتاس كانت غير قانونية، وبالتالي حرمت الشركة … من حق العمل فى الأرجنتين […]

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