5 قتلى بينهم رضيع بضربات روسية على أوديسا

2022/04/23 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة أشخاص على الأقل واصيب 18 آخرون في قصف روسي استهدف، السبت، مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.

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