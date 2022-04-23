شاهد كيف سيطرت القوات الأمنية على قضاء الشطرة

2022/04/23 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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الى ذي قار وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها العسكرية في قضاء الشطرة ,, أكدت قيادة عمليات سومر ان حادثة استشهاد العميد علي جميل لن تمر مرور الكرام لحين اعتقال المطلوبين, وتعهدت بفرض الأمن في جميع مناطق المحافظة .

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