العراق يواجه خطرا مرعبا !

2022/04/23 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا ودق العراق ناقوس الخطر بعد انخفاض احتياطي المياه إلى النصف مقارنة بالعام الماضي بسبب قلة الأمطار وانخفاض واردات المياه من دول الجوار, وعدم مراعاتها لنظام تقاسم الحصص على وفق مراقبين, محذرين من تداعيات الجفاف على القطاع الزراعي .

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