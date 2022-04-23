2022/04/23 | 18:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج جواهر الكلام مع الشيخ مجيد العقابي | الحلقة 22) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SyYA7NR2dz0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج جواهر الكلام مع الشيخ مجيد العقابي | الحلقة 22) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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