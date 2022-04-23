شاهد بالفيديو.. وزارة النفط العراقية.. جردة حساب

2022/04/23 | 18:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XYfKVsUS4Tk

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