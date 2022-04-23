أوروبا تبحث عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاع الطاقة

2022/04/23 | 18:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية ووزيرة مالية ليتوانيا، يوم الجمعة، إن أوروبا تناقش حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تستهدف قطاع الطاقة.

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