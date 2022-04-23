وطني السلة يكثف استعداداته في دهوك

2022/04/23 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كثف المنتخب الوطني بكرة السلة، تدريباته في محافظة دهوك، استعداداً للتصفيات الآسيوية.وقال مدرب المنتخب الوطني محمد النجار في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المنتخب الوطني بكرة السلة، كثف تحضيراته في معسكره المغلق بمحافظة دهوك استعداداً للتصفيات الاسيوية”.وبين ان “جميع اللاعبين أبدوا رغبة كبيرة في بذل كل ما لديهم من أجل […]

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