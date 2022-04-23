2022/04/23 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

طالب عدد من اهالي قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، اليوم السبت، وزارة التجارة والحكومة العراقية بزيادة عدد السلات الغذائية الموزعة للمواطن وجعلها شهريا.

وقال عدد منهم خلال تجوال كاميرا (بغداد اليوم) في مدينة بعقوبة ان "توزيع السلة بصورة شهرية مثل عملية التوزيع التي تمت في شهر رمضان سيساهم في دعم ذوي الطبقة المحدودة في بعقوبة" .

واضاف اخرين ان "توزيع السلة ساهم بخفض اسعار المواد المرتفعة مثل الزيت والسكر مؤكدين على الحكومة الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط بدعم السلة الغذائية للمواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنو بعقوبة يطالبون بتوزيع السلة الغذائية شهريا بعد انتهاء شهر رمضان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنو بعقوبة يطالبون بتوزيع السلة الغذائية شهريا بعد انتهاء شهر رمضان (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).