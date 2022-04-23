الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش ويكبده خسائر في صلاح الدين

2022/04/23 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدينافاد مصدر امني، اليوم السبت، بان الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لداعش الإرهابي في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما على نقاط للواء فوج المغاوير الثالث من عمليات صلاح الدين في قرية (عبود) غربي طوزخورماتو".

وأضاف ان "قوات الجيش ردت على داعش بالهاونات وكبدته خسائر لم تتضح حصيلتها حتى الان".

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