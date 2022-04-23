2022/04/23 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتوجهة إلى سوريا.

ظهرت المقالة تركيا تعلن إغلاق أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن إغلاق أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن إغلاق أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).