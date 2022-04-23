واشنطن تدعو إلى إطلاق سراح رجل أعمال إيراني أميركي محتجز في طهران

2022/04/23 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، السبت، إلى إطلاق سراح رجل الأعمال الإيراني-الأميركي، عماد شرقي، المدان في إيران بتهمة التجسس.

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