رونالدو يصل الى هدفه المئوي في الدوري الإنجليزي

2022/04/23 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه أرسنال 3-1 ضمن الجولة الـ34 من البريميرليغ.وحسب شبكة “سكواوكا” العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في كل من الدوري الإسباني “الليغا”، بواقع: 311 هدفا، […]

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