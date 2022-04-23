حكومة بارزاني لن تسلمه لبغداد اطلاقا.. تصريح خطير من برلمان كردستان يخص ايرادات النفط

2022/04/23 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم السبت، أن حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني لاتنوي تسليم النفط لبغداد إطلاقا.

وقال أنور في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ماتقوم به حكومة الإقليم من اتفاقات مع الدول الأوروبية يؤكد عدم نيتها تسليم النفط لبغداد أبدا".

وأضاف أن "الأرقام التي تعلن بخصوص الإيرادات المالية أو التي تتحدث حكومة الإقليم على أنها تم تسليمها لبغداد هي غير دقيقة، وأرقام الصادرات النفطية محصورة بيد رئيس الحكومة فقط، ولا نية له لتسليم النفط للحكومة الاتحادية".

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