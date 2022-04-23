كتاب حكومي يتضمن تحديات مستقبل العراق والدول المتأثرة بالتغييرات المناخية (وثائق)

2022/04/23 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) كتابا حكوميا يتضمن تحديات مستقبل العراق ودول أخرى المتأثرة بالتغييرات المناخية.

وتوضح الوثائق التي هي عبارة عن تقرير سري أعد من 18 وكالة استخباراتية أمريكية بخصوص التغيير المناخي وعلاقته بالامن القومي.ويوضح التقرير بإن العراق بحسب المعلومات الواردة فيه من ضمن دائرة الخطر، حيث تم رفع السرية عن التقرير من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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