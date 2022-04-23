2022/04/23 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يحدد موعد إطلاق الإعانة الأجتماعية لشهر آيار » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:37

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