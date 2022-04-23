محافظ البنك المركزي العراقي يفتتح دار الرشاد للمسنين

2022/04/23 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

افتتح محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم السبت، دار الرشاد للمسنين بعد بناء مبنى جديد من قبل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.

وقامت الدائرة الهندسية في صندوق "تمكين"، بإعادة تأهيل دار الرشاد واضافة بناية جديدة تتسع لـ100 شخص، من اجل رفع الطاقة الاستيعابية للدار لتحتضن اكثر من 200 شخص.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، في كلمته خلال الافتتاح، إن "صندوق تمكين لديه رؤية عميقة لدعم المجتمع، وجزء من هذه الرؤية مخصصة لكبار السن، للارتقاء بجودة حياتهم ومنحهم البيئة المثالية لممارسة انشطتهم وحياتهم الاجتماعية".

وأضاف، "أننا في صندوق (تمكين) لا يمكننا نسيان هذه الشيبة المباركة، التي قدمت للعراق، من جهود تشكر وتثمن، طيلة الفترة الماضية، في بناء المؤسسات من التعليم والصحة وغيرها".

وخاطب محافظ البنك المركزي المستفيدين من تأهيل دار الرشاد، قائلاً إن "الجهاز المصرفي يقف وراء عملية التمويل بتبرعه لهذا المشروع وغيره من المشاريع التي يقوم بها صندوق المبادرات المجتمعية وسنبقى مستمرين في دعم المجتمع والمبادرات المنتجة".

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