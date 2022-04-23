السيتي يضرب بقوة قبل مواجهة الريال

2022/04/23 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مانشستر سيتي الضغط على مطارده المباشر ليفربول ووجه انذارا شديد اللهجة إلى ريال مدريد الإسباني عندما أكرم وفادة ضيفه واتفورد 5-1 بينها "سوبر هاتريك" لمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس، السبت، في افتتاح المرحلة ا34 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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