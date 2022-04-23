قناة عبرية تزيح النقاب عن معلومات جديدة حول قصف مفاعل تموز العراقي

2022/04/23 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود قصة إنشاء المفاعل النووي العراقي إلى عام 1976.

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